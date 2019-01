Spoon River College congratulates the following students who were named to the President’s List in recognition of their academic achievement in completing 12 credit hours or more of college-level classes and earning a grade point average of 3.6-4.0 during the Fall 2018 semester.

Astoria: Diane S. Hammond, Maggie L. Koster, Brittany Poppenhager, Allyson M. Ratcliff, Dawn M. Vaughn, Sydney L. Williams



Avon: Josiah B. Chatterton



Browning: Kaitlyn L. Curless, Emme A. Howell



Bryant: Connor L. Wise



Bushnell: Jamie S. Edwards, Brittney K. Lear, Octavian N. Pierce, Riley S. Powell, Cameron Raymond



Canton: Victoria A. Albanito, Katie R. Allen, Ryan T. Bates, Nathan G. Bobell, Sydney M. Bohler, Delanie Breese, Nicholas J. Brodbeck, Khristie L. Brooks, Tiera R. Brown, Grace I. Buhlig, Heather D. Cox, Devin H. DeFrain, Devin R. George, Miranda E. Hendricks, Jareca T. Jones, Connor J. Kington, Kilee R. Lancaster, Molly L. Linder, Taylor L. Lockwood, Anya W. Martin, Ian M. Mayall, Barbara J. Mills, Damian L. Minder, Curtis M. Norton, Miranda N. Pribble, Anna N. Reinmann, Elliyah D. Sale, Clayton A. Schroeder, Cameron B. Smith, Terry C. Smith, Gillian C. Spiva, Ashlyn Strob, Drake S. Stode, Taylor L. VanTine, Isaac C. Vigil, Rinnick L. West, Julia C. White, Kayla A. Wilcoxen, Justin S. Williams, Brian L. Wingo, Sierra R. Workman



Cecilia, KY: Elijah W. Thomas



Chapin: Gabe T. Dawson I



Colchester: Ashley N. Snyder



Cuba: Dustin D. Doubet



East Peoria: Jarrot J. Stealy I



Ellisville: Aja M. Lawson



Fairview: Harley R. Pemble, Carlee R. Quick



Farmington: Joseph Bennett, Chance J. Boughton, Nicholas A. Martinez, Taylor R. Simpson, Nicholas J. Toothaker



Glasford: Emily A. Deppermann



Havana: Courtney A. Beck, Candace B. Cain, Sadie N. Dodds, Evan M. Fliege, Paige N. Otto, Jacob C. Yetter



Industry: Owen S. Parker



Ipava: Carter L. Atwater, Ciara J. Derry



Kewanee: Payton M. Rose



Lewistown: Seth L. Boggs, Tayler R. Embree, Kassidy N. Endsley, Nicole P. Gerber, Steven M. Parrish, Abby L. Smith, Haydyn L. Tindall, Taryn E. Welker, Dalton K. Winkler



London Mills: Lionel E. Gillis



Macomb: Stephanie K. Ackerman, Torie M. Anderson, Shakyra F. Brown, Erricka T. Burse, MaKayla M. Cassiday, Jocelyn A. Dobrzycki, Brittany F. Driskell, Cicely R. Flynn, Melissa M. Hay, Lawson E. John, Shelby L. Jones, Dakota J. Keeffer, Stephanie J. Kelly, Cora J. Kielsmeier, Charles S. Kline, Erica Lacy, Alexandra A. Leezer, Ryan G. Lewis, Taylor N. Lovitt, Madison R. McCleery, Kendall M. McClelland, Hannah N. Moon, Brody L. Mynatt, Huy X. Nguyen, Terri S. Nolan, Kierra B. Payne, Andrew G. Pollock, Taylor M. Rigg, Ashtyn Russell, Sarah E. Sadler, Paige K. Sargeant, Megan C. Schoaff, Jayden A. Spencer, Kirstin L. Thomas, Tanner J. Wheat



Marietta: Meredith D. Buchen



Metamora: Jack R. Schaffer



Oneida: Tina L. Fogleson



Plymouth: David W. Byers



Rushville: Brad M. Carey, Hannah Esther, Erica M. Taylor, Grace A. Tomlinson



St. David: Ashlyn J. Towery



Smithfield: Imagen C. Savanna



Vermont: Evan P. Miller



Virginia: Collin N. Boehl



Washington: April M. Hoover



Spoon River College congratulates the following individuals who have been named to the Dean’s List by achieving a 3.0 – 3.5 grade point average for 12 credit hours or more of college-level classes during the Fall 2018 semester.



Abingdon: Trenton D. Emerick



Astoria: Kyle J. Burget, Alicea F. Kessler, Briana S. Ricci



Bardolph: Bailey A. Coates, Emily R. Hale



Baylis: Michaella L. Lyon



Browning: Gracie A. Briney, Sarah J. Briney, Mikell E. Smith



Bushnell: Draven L. Martin, Jacob A. Mills



Canton: Jurnee J. Adams, Laura J. Brasher, Kemberly J. Brooks, Jacob A. Brown, Lexie R. Buchman, Robert J. Chayka I, Matthew J. Driscoll, Solomon J. Dunlap, Tylor J. Gibbons, Courtney R. Goodwin, Rachael A. Green, Jake W. Halverson, Lindsey N. Harrison, Mackenzie M. Hedges, Madeline E. Hobbs, Alize N. Hoffman, Joseph W. Hogon, Jenna L. Howard, EmiLee M. Johns, Nolan C. Mason, Samantha J. Miner, Abigail M. Mortland, Delaney R. O’Brien, Caleb T. Steck, Lauren E. Stremmel, Julia F. Toney-Graham, Rachel N. Walljasper, Joshua T. Wilkinson, Jessie S. Williams



Carthage: John T. Edholm



Chapin: William D. Berghaus II



Colchester: Sarah L. VanBrooker, Hunter A. Williams



Cuba: Alexis R. Clark, Emily A. Derry, Brianna L. Gorsuch, Brenna R. Hubbs



Decatur: Kyanae T. Toombs



Dunfermline: Savannah R. Johns, Breanne E. Link



Eastvale, CA: Andrea M. Aguilar



Farmington: Stephanie Melgoza



Havana: Lori M. Guthrie, Abigail M. Lowe, Jake L. Martinez, Chelsea A. Thomas



Industry: Dalton C. Phillips



Ipava: Rachel M. Ragle



Lakeview, OH: Riley A. Newland



Lewistown: Clint Barker, Rachel D. Frakes, Micki S. Henderson, Alyssa M. Irwin, Kaylee J. Irwin, Skyler M. Mikulich, John M. Reese, Levi D. Stuckey



Loomis, CA: Isabella M. Clark



Mackinaw: Alexander R. Kerner



Macomb: Emily L. Bartlett, Dakota B. Brocks, Kelsie L. Cawthon, Ta’lor D. Coleman, Dalice R. Fawcett, Kassi Groff, Meghan H. Herron, Imani Horton, Mary E. Howard, Hunter Litchfield, Zoe J. Melton, Rolanda Y. Nix, Kayla J. Parker, Edgar J. Powell-Holman, Savannah D. Reed, Kenneth L. Smith, Aryana Steele, Braden J. Vyhnanek, Robert D. Whitehead, Johnny B. Williams II, Megan D. Wilson



Mapleton: Tasha D. Johnson



Marietta: Mary E. Nolan



Mendon: Brennan T. Begeman I, Dustin T. Guthrie



Neponset: Cole M. Bennett



Peoria Heights: Kourtnie R. Whitaker



Quincy: Richard E. Whitacker III



Rescue, CA: Kaela J. Hangebrauck



Rio: Cody T. Barman



Rushville: Brianna I. Crenshaw, Taylor A. Etter, Denise L. Gustafon, Reece M. Settles, Danyalle Uremovich



Saint Augustine: Alex M. Orten



Shorewood: Brett C. Johnson



Smithfield: Courtney R. Mustread, Daniel J. Williams



St. David: Blake A. Bruketta



St. Louis, MO: Alex G. Schmidt



Table Grove: Megan Hampton, Andrew A. Palm