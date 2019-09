The Canton Girls’ Golf team moved to 6-4 (3-2) on the season after defeating Washington.

Results follow:

Canton 212

Washington 213

Medalist- Teyah Palmer 46

Canton

E. Rosich 52

R. Moser 48

T. McClaskey 55

K. Fahnestock 57

J. Walters 59

S. Eveland 70

Washington

T. Palmer 46

E. Schmidgall Did not finish- illness

A. Reiser 53

M. Norman 52

L. Smith 68

J. Turnball 62