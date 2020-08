CANTON-Spoon River College congratulates the following individuals who have been named to the

Dean’s List by achieving a 3.0 – 3.5 grade point average for 12 credit hours or more of college-level classes during the Spring 2020 semester:

Abingdon: Owen D. Gray

Astoria: Makena G. Bollinger, Kyle J. Burget, Noah A. Gorsuch, Breckon K. McKinney, Savannah Powell

Augusta: Casey G. Perrine

Bardolph: Bailey A. Coates

Bath: Scott A. Flinn

Bryant: Dixie A. Collin

Bushnell: Octavian N. Pierce

Canton: Hunter L. Alig, McKenna N. Bergstralh, Kyle L. Doubet, Samantha J. Farmer, Kaitlyn R.Geltmacher, Devin R. George, Jake W. Halverson, Vincent P. Hamilton, Marc I. Harris, Mackenzie M. Hedges, Chloe A. Powell, Aimee J. Kalb, Josie L. Kinsel, Kalan Lancaster, Kilee R. Lancaster, Nicholas J. McCombs, Madison A. McDonald, Kamryn E. Meacham, Dalton A. Miller, Luke A. Miller, Jayden A. Montana, Lydia G. Painter, Kirstyn A. Reith, Nataleigh A. Richardson, Ella Rogers, Alex C. Servis, Terry C. Smith, Drake S. Strode, Shelby E. Taylor, Julia F. Toney-Graham, Kelsey M. Trainer, Page A. Welker, Nathan A. Williams, Haley D. Woodcock

Carthage: Cody R. Wolfe

Chandlerville: Kenneth B. Reid

Chicago: Ke’Shawna Primer

Colchester: Emily M. Richardson

Cuba: Brynn E. Brooks, Brady R. Carpenter, Madison P. Easley, Kyle A. Hand, Dustin A. Howarter, Zach J. Settles, Charles R. Valley

Decatur: Kyanae T. Toombs

Dunfermline: Caleb D. Lindsey

Ellisville: Brooke N. Crusen, Christopher L. Utsinger

Elmwood: Courtney D. Roudebush

Fairview: Hayden R. Pilger, Colton D. Thurman

Farmington: Dash P. Anderson, Joseph Bennett, Zec D. Black, Colby V. Evans, Brett A. Oldfield, Taylor R. Simpson, Meredith K. Stufflebeam

Frederick: Hannah J. Spencer

Gladstone: Taylor R. Brush

Grayslake: Zoe J. Melton

Havana: Cassie J. Edmiston, Kurt M. Fornoff, Benjamin Friedrich, Alissa J. Montgomery, Alexander J. Showalter

Industry: Owen S. Parker

Ipava: Heather E. Krukewitt

Knoxville: Grant D. Hise

Lewistown: Kaylee J. Irwin, Jessalyn M. Kline, Amy Shaeffer, Rinnick L. West

Machesney Park: David A. Galassi

Macomb: Quintin J. Adler, Chloe Barnes, Emily L. Bartlett, Pilshae C. Ben, Harvey T. Bland, Jr., Ashley N. Bontke, Desmond D. Boyd, Seth T. Brown, Makenzie J. Case, Abigail L. Cebuhar, Leonard N. Commey, Lauren B. Dawson, Claudia L. Dennis, Kimberly N. Deura, Mark T. Fields, Jr., Kelsey M. Flynn, Kara S. Ford, Laine A. Gholson, Henry E. Kliffmiller-Fowler, Kelbie L. Kreps, Odessey Middlebrook, Brekin M. Mills, Kayla J. Parker, Ryleigh K. Patnode I, Nicholas D. Pettis, Ebony R. Polk, Tyler J. Protsman, Dylan M Rieman, Tristin L. Rodriguez, Jasmyn M. Rogers, Dymond S. Sims, Chloe E. Steward, Erbenita Zejnul

Medon: Dustin T. Guthrie

Minooka: Collin E. Fenili

Monmouth: Ethan M. Ferguson

Rushville: Amivi A. Akoto, Austin M. Ewing, Natalee J. Logsdon

Shorewood: Brett C. Johnson

Springfield: Kira E. Brown

St. David: Raegan L. Woods

St. Louis, Missouri: Timothy L. Reynolds, Jr., Alex G. Schmidt

Table Grove: Andrew A. Palm

Taylorsville, Utah: Emma Manusete

Washington: Noelle A. Hobbs

West Terre Haute, Indiana: Collin M. Salyers

Wilmington: Justin T. Colwell