Canton finishes the regular season 11-6 (3-4) on the year at Coyote Creek back 9

Canton 232

Illini Bluffs 242

Canton

E. Rosich 49

R. Moser 55

K. Fahnestock 64

S. Eveland 74

T. McClaskey DNF

Illini Bluffs

M. Schutte 45- medalist

M. Jordan 63

M. Howard 59

L. Howard 75